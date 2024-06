Calciomercato Juve, idea Wendell per la fascia destra

La Juventus penserebbe a Wendell per rinforzare la catena sinistra: l'affare di calciomercato sarebbe favorito da un contratto in scadenza

Mentre a centrocampo starebbe ormai limando gli ultimi dettagli per l’approdo di Douglas Luiz dall’Aston Villa, la Juventus si starebbe preparando a muoversi sul calciomercato per rimpolpare anche gli altri reparti della rosa. Tra questi, secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, ci sarebbe la difesa, o meglio, la sua catena di sinistra. Per potenziare tale zona, i bianconeri starebbero pensando a Wendell, calciatore brasiliano del Porto.

Wendell affare low cost

A invogliare la Juventus a investire sul ragazzo ci sarebbe innanzitutto un cartellino, quello del calciatore, dal prezzo contenuto. Wendell, infatti, vedrà il suo contratto con il Porto scadere nel 2025 e i portoghesi sarebbero ben disposti a liberarlo per una cifra attorno ai 7 milioni di euro.