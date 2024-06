Grossi: “Calafiori? La Juve dovrebbe fare il sacrificio per lui”

Roberto Grossi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile acquisto di Calafiori.

Roberto Grossi, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Calafiori? Al di là dell’errore nel finale contro l’Albania a me Calafiori piace molto, è chiaro che il Bologna in una situazione nella quale rischia di perdere un giocatore così importante faccia il proprio gioco, cercando di guadagnare il più possibile dal punto di vista economico. Parliamo comunque di un talento giovane, poliedrico e per di più italiano, di fronte ad un profilo del genere, io al posto della Juve un sacrificio lo farei, ma è chiaro che il club oltre una certa cifra non potrà arrivare”.