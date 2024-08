Calciomercato Juve, Gonzalez bloccato: si pensa a Gudmundsson

Con l'affare Nico Gonzalez congelato, la Juventus avrebbe virato i suoi interessi di calciomercato sull'islandese Albert Gundmundsson

Ritorno di fiamma della Juventus per Albert Gudmundsson. Questo è quanto riporta l’edizione di Libero, in riferimento al calciomercato dei bianconeri. Infatti, la decisione del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, di togliere Nico Gonzalez dal calciomercato, avrebbe scompigliato i piani della società. In attesa di capire se ci siano degli spiragli per l’argentino, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe virato la sua attenzione proprio sull’islandese che nei piani della viola avrebbe dovuto sostituire Gonzalez.

Fase di stallo per il mercato della Juventus

In questo momento, la Juventus si limiterebbe a raccogliere informazioni per il calciatore che inoltre era stato accostato nelle scorse settimane all’Inter. Nelle prossime ore non sarebbero previsti degli affondi ma si vivrebbe una fase di quiete generale che dovrebbe precedere importanti colpi di mercato.