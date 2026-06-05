Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il nome di Brahim Diaz piace molto sia alla dirigenza bianconera che a Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, ha richiesto al club un giocatore con le sue caratteristiche, in grado di palleggiare tra le linee e rendersi utile in più sistemi di gioco. Qualità essenziali per innalzare il livello qualitativo della rosa, soprattutto negli ultimi metri di campo, dove quest’anno abbiamo assistito a delle carenze.

Al momento però, va segnalato che la trattativa sembra essere in salita. Difatti il giocatore, vorrebbe ancora giocarsi le sue carte nel club madrileno e starebbe scartando tutte le ipotesi di trasferimento. Nonostante ciò, la Juventus crede ancora nell’operazione e spera che con il passare delle settimane, possa convincere il centrocampista a trasferirsi a Torino.

Le parole di Gianluca Di Marzio

Ospite negli studi di, l’esperto di calciomercato Gianluca, si è espresso sull’interessamento dellaper. Leggiamo le sue parole:

“Brahim Diaz in questo momento sembra davvero orientato a rimanere al Real Madrid, non sta dando aperture concrete a nessun club che si è avvicinato per cercare di convincerlo. La Juve già a gennaio aveva mosso dei passi importanti addirittura bloccandolo prima della finale di Coppa d'Africa, c'erano state videochiamate ripetute con lui e anche con il papà e sembrava sul punto di accettare ma poi alla fine a gennaio l'operazione non si concluse più. La Juve ha poi insistito ma Brahim Diaz è concentrato sul Real Madrid, vuole rimanere a Real Madrid, e fino a questo momento anche lo stesso Real non sta aprendo spiragli per una sua partenza".