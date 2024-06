Calciomercato Juve, Frabotta conteso da due squadre in Serie B

Gianluca Frabotta dovrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato: il terzino sarebbe conteso da due squadre di Serie B

Altra stagione, altra cessione. Per Gianluca Frabotta, terzino destro il cui cartellino è di proprietà della Juventus, non ci sarebbe spazio in bianconero. Il calciatore, di ritorno dall’ennesimo prestito, questa volta al Cosenza, secondo Tmw, sarebbe destinato a un altro viaggio in cadetteria.

Sampdoria e Cesena su Frabotta

Dopo il Frosinone e il Bari, è toccato al Cosenza. Questa volta, per il calciatore della Juventus potrebbe toccare alla Sampdoria di Andrea Pirlo. Il giocatore era stato accostato ai blucerchiati anche durante la scorsa sessione estiva di trasferimenti. Oltre al club ligure, anche il Cesena neopromosso in Serie B starebbe pensando a lui.