UFFICIALE – Dopo il ritorno alla Juventus, Frabotta passa al Cosenza

Neppure il tempo di rincasare alla Juventus che Gianluca Frabotta , di ritorno dal prestito di sei mesi al Bari , viene girato nuovamente in Serie B. Ad aggiudicarsi le prestazioni le calciatore scuola Next Gen è il Cosenza , come ufficializzato direttamente sul sito ufficiale bianconero. Il club calabrese era da giorni in pressing su Frabotta , scarsamente utilizzato in Puglia. Ecco la nota della Juventus :

"La seconda parte della stagione 2023/2024 Gianluca Frabotta la giocherà in Calabria. È ufficiale, infatti, il suo trasferimento a titolo temporaneo al Cosenza, sempre in Serie B. Sì, perchè nella serie cadetta, Gianluca ha già giocato la prima parte di questa annata, al Bari, sempre in prestito. Con la maglia dei pugliesi ha totalizzato 7 presenze nel girone di andata, di cui cinque da titolare. Frabotta - bianconero dal 2019 - ha conquistato la Coppa Italia Serie C con la Juventus Under 23 (ora Next Gen). Sempre in quella stessa annata ha esordito con la Prima Squadra, con cui ha disputato, poi, la stagione 2020/2021, segnando anche un gol in Coppa Italia contro la SPAL. In bocca al lupo per questa nuova avventura, Gianluca!".