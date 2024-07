Calciomercato Juve, i dubbi di Chiesa bloccano Giuntoli

Juve e Roma hanno un accordo di massima per il trasferimento di Chiesa ma l'attaccante italiano ha diversi dubbi

Giuntoli ha già comunicato a Chiesa che non sarà al centro del progetto di Thiago Motta e che per questo i bianconeri stanno provando a venderlo. Una decisione dura quella del club bianconero, che non vuole rischiare di perdere il giocatore a parametro zero tra un anno. Le sue prestazioni nell’ultima stagione e all’Europeo non hanno convinto e per questo forse è meglio dirsi addio subito e monetizzare dalla sua cessione.

Calciomercato Juve, Chiesa blocca Giuntoli

In questo senso la squadra più interessata a Chiesa è la Roma, con De Rossi che non vedrebbe l’ora di averlo con se in giallorosso. Le due squadre hanno trovato un’intesa di massima, con il giocatore che è valutato circa 20 milioni di euro. Il problema è però la volontà dell’attaccante, che non è sicuro di voler andare in giallorosso. Alla Juve, infatti, Chiesa guadagna 6 milioni a stagione mentre la Roma offre un quadriennale a 5 milioni a stagione e come se non bastasse non gioca neanche la Champions. I suoi dubbi però bloccano il mercato bianconero…