Calciomercato Juve, Pedullà: “Chiesa? La Roma può prenderlo per 20 milioni”

Chiesa potrebbe presto dire addio alla Juve: piace molto alla Roma. Le parole di Pedullà sul possibile trasferimento

Thiago Motta ha deciso: Chiesa non è più fondamentale al progetto della Juve. L’attaccante italiano, che ha soltanto un altro anno di contratto, si prepara quindi a lasciare Torino.

Calciomercato Juve, le parole di Pedullà su Chiesa

Intervenuto sul proprio canale Youtube Pedullà ha spiegato: “Chiesa piace alla Roma. Da uno a dieci quanto? Dieci. E’ prioritario per De Rossi? Si, da uno a dieci dieci. La Juve non giocherà al rialzo. Una cifra da 20 milioni base fissa più 5, 4 o 3 fate voi, potrebbe essere giusta per chiudere l’operazione. Dovete ricordare che è a meno di un anno dalla scadenza del contratto ed è difficile pensare che qualcuno ti dia 40, anzi è tanto che qualcuno ti dia 20 milioni più bonus quando tra qualche mese può liberarsi a zero”.