Calciomercato Juve, dietrofront del Barcellona per Chiesa

Il passaggio in questa sessione di calciomercato di Federico Chiesa dalla Juve al Barcellona starebbe a forte rischio di un possibile stop

I problemi del Barcellona potrebbero diventare una grana anche per la Juventus. Infatti, dopo che la trattativa per il passaggio di Federico Chiesa in blaugrana sembrava sempre più destinato ad avvenire, ora tutto potrebbe letteralmente saltare. Il motivo principale non sarebbe legato direttamente alle difficoltà di concludere la trattativa, in quanto tutte le parti avrebbero sostanzialmente trovato l’accordo per il trasferimento di calciomercato.

Problema fair play: il Barcellona “rinuncia” a Chiesa

Secondo quanto riportato da Marca, il Barcellona non sarebbe riuscito a ottenere spazio sufficiente per poter garantire il pagamento degli stipendi dell’attuale rosa. Non a caso, anche l’affare Dani Olmo dal Rayo Vallecano, dato da tempo per fatto, sarebbe ora congelato. Così come quello per Chiesa, il Barcellona rischierebbe di dover rinunciare all’acquisto, sebbene, rispetto all’attaccante della Juventus, lo spagnolo sarebbe considerato una priorità del club.