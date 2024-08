Calciomercato Juve, destino Szczesny: svincolo e attesa

Wojciech Szczesny e la Juve starebbero procedendo per la risoluzione contrattuale: il calciatore potrebbe rimanere però svincolato a lungo

La mancanza di offerte forti per lui starebbe spingendo la Juventus e Wojciech Szczesny sempre più verso la risoluzione consensuale. Una soluzione amichevole possibile proprio grazie ai buoni rapporti tra la società e il proprio portiere, ormai fuori dal progetto bianconero. Infatti, dopo l’offerta dell‘Al Nassr, poi ritirata, di inizio calciomercato, non sarebbero più sopraggiunte proposte che la Juve potesse prendere in considerazione.

Addio Szczesny: il giocatore rimane in standby

Secondo quanto riportato dalla testata polacca Sport.Pl, la risoluzione potrebbe non condurre Szczesny ad accasarsi in tempi rapidi in un altra squadra. Infatti, sebbene il calciatore sia stato accostato a Monza, Chelsea e a club arabi, al momento mancherebbe un offerta concreta. Il giocatore potrebbe dunque anche decidere di attendere pazientemente la proposta giusta nel corso della stagione, rimanendo appunto senza squadra.