Mercato Juve, addio Szczesny? Galliani: “So cosa farà”

Szczesny è destinato a lasciare la Juve: quale sarà il suo futuro? Le parole dell'ad del Monza Galliani sul portiere polacco

Szczesny è ormai fuori dal progetto Juve tanto che il polacco non si è mai unito al gruppo e al momento si sta allenando da solo. I bianconeri hanno provato a venderlo ma per il momento non sono riusciti a trovare una squadra disposta a pagare il suo ingaggio. Per questo la Vecchia Signora, con la complicità del giocatore, starebbero pensando a una risoluzione consensuale del contratto.

Juve, le parole di Galliani su Szczesny

Al termine del trofeo Berlusconi l’ad del Monza Galliani ha rivelato: “No, no… So che cosa farà Szczesny, ma non sono autorizzato a dirlo. Non illudiamo, non diciamo impossibile al mondo, ma è un giocatore della Juventus. Risolveranno, non risolveranno, ma noi non c’entriamo“.