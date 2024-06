Calciomercato Juve, corsa a tre per Fofana del Monaco

La Juve avrebbe messo gli occhi su Fofana: i bianconeri potrebbero dar vita a una corsa a tre sul mercato per il centrocampista del Monaco

Il cartellino in scadenza di Youssouf Fofana pare far gola ogni giorno di più. Dopo il Milan, che da anni cercherebbero un sostituto naturale a Franck Kessiè, anche la Juventus avrebbe manifestato il suo gradimento per il calciatore del Monaco. Non diversamente dai rossoneri se non di più, La Vecchia Signora sarebbe priva in rosa di un profilo con quelle caratteristiche. Già nella scorsa stagione, Massimiliano Allegri aveva chiesto alla società di aggiungere un profilo di questo tipo. Con Thiago Motta le necessità in questo senso non sarebbero cambiate. Alle due squadre italiane, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si aggiungerebbe una terza pretendente, l’Atletico Madrid. Una sfida tutta improntata al dialogo con l’entourage di Fofana con la proposta più convincente.