La Juventus vede vicino il traguardo che porta ad Emiliano Martínez. Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Vecchia Signora avrebbe trovato un accordo con il portiere argentino, che si sarebbe già esposto dando il proprio benestare a trasferirsi in maglia bianconera.

Il classe 1992 sarebbe pronto a firmare un contratto triennale, accettando anche condizioni economiche inferiori rispetto a quelle attualmente percepite all’Aston Villa. Un segnale importante della volontà del giocatore di intraprendere una nuova esperienza e misurarsi con la realtà della Juventus.

La trattativa con l’Aston Villa

Dopo aver trovato l’accordo con il portiere argentino, resterà ora da trovare la giusta quadra economica con il club di Birmingham. La dirigenza bianconera punta a ottenere condizioni favorevoli per l’operazione, facendo leva sull’età del portiere, e sulla sua disponibilità a cambiare squadra.

Il club inglese, non farà muro alla cessione, considerando che già la scorsa estate il calciatore era stato ad un passo dall’addio, ma vorrebbe comunque incassare una cifra vicina ai 10 milioni. La Juventus dal canto suo, vorrebbe provare ad ottenere uno sconto e prelevare il portiere a cifre minori. Le prossime ore saranno fondamentali per conoscere il futuro del Dibu. Seguiranno aggiornamenti.