Calciomercato Juve, da Chiesa a Sancho: il punto sugli esterni

Dal futuro di Chiesa e Soulè fino ai possibili colpi in entrata: le ultime novità per gli esterni d'attacco della Juve

Con il passaggio al 4-2-3-1 la Juve avrà bisogno di più esterni d’attacco. Per questo Giuntoli è alla ricerca di rinforzi che possano aiutare Thiago Motta nel corso della prossima stagione. Gli acquisti dipenderanno però dalle cessioni. Chiesa è in bilico e potrebbe essere ceduto, così come Soulè. L’argentino piace al nuovo allenatore bianconero, ma se dovesse arrivare un’offerta da 40 milioni anche lui potrebbe partire.

Calciomercato Juve, gli obiettivi sulle fasce

L’obiettivo numero uno è Jadon Sancho, che i bianconeri vorrebbero provare ad acquistare in prestito con diritto di riscatto. Il Manchester United, però, non apprezza questa formula e preferirebbe la cessione a titolo definitivo. Oltre a lui occhi su Zhegrova del Lille e Berardi del Sassuolo, mentre per Greenwood c’è anche l’interesse della Lazio.