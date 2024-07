Calciomercato Juve, Chiesa ha rifiutato due offerte: il retroscena

L'attaccante della Juve Federico Chiesa è in vendita ma lui ha già rifiutato due offerte dall'estero: il retroscena

Federico Chiesa sembra destinato a lasciare la Juve. L’attaccante italiano ha un solo anno rimanente nel contratto ed è sul mercato ma per il momento non è riuscito a trovare un’altra squadra. Secondo quanto riportato da Tuttosport l’ex Fiorentina ha però rifiutato due offerte dall’estero.

Calciomercato Juve, no di Chiesa a due offerte

Pare infatti che l’attaccante italiano abbia detto di no prima all’Al Ahli e poi al Besiktas. Le due offerte erano economicamente molto interessanti ma Chiesa aspetta una big e non è disposto ad andare a giocare in un campionato minore come quello saudita o quello turco. Per il momento resterà quindi a Torino.