Balzarini: “La Juve valuta Chiesa intorno ai 20 milioni”

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Federico Chiesa.

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sport Mediaset: “Chiesa per caratteristiche è il giocatore da Premier League, basti vedere l’interesse ripetuto del Liverpool per lui. Indiscrezioni danno il suo agente Ramadani a Londra in queste ore per prendere contatti non solo con il Tottenham. Londra è un po’ il centro delle trattative inglesi, per cui non mi stupirei se ci fosse un’altra destinazione oltre al Tottenham. Tante società interessate dunque ma nessuna che abbia fatto finora un’offerta concreta. La base di partenza fissata dalla Juve è sui 20 milioni a causa della scadenza incombente”.