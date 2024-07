Niente da fare per la Juve: l'Arsenal si avvicina a Calafiori. In difesa ora il preferito dai bianconeri è Kiwior, ma c'è anche Todibo

Thiago Motta avrebbe voluto portare con sé da Bologna anche Riccardo Calafiori, ma il club rossoblù ha specificato chiaramente di non volerlo vendere alla Vecchia Signora. La squadra più vicina al talento italiano è l’Arsenal, che ha alzato la sua offerta a 55 milioni di euro. Ora però per i bianconeri può aprirsi un’altra strada per la Juve.

Calciomercato Juve, per la difesa il favorito è Kiwior

Per un difensore che arriva ce n’è uno che deve partire. Se Calafiori andrà all’Arsenal, allora i Gunners potranno liberare con più facilità Kiwior. Il centrale polacco ex Spezia è ora il favorito da Giuntoli per la difesa, possibile colpo low cost molto interessante. L’altro nome nel taccuino del Football Director bianconero è invece quello di Todibo del Nizza.