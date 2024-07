Calciomercato, Sartori: “Calafiori non andrà alla Juve”

Le parole del direttore dell'area tecnica del Bologna Sartori sul futuro di Calafiori: "Non credo andrà alla Juve"

Uno dei migliori giocatori dell’Italia a Euro2024 è stato di certo Riccardo Calafiori, tra i pochissimi a salvarsi. Le sue prestazioni hanno fatto aumentare le squadre interessate al suo cartellino, con l’Arsenal che è interessata in maniera concreta. E la Juve? I bianconeri sono da tempo sulle sue tracce ma l’impressione è che il Bologna non voglia venderlo a una diretta avversaria.

Calciomercato Juve, le parole di Sartori

Intervistato da Sky Sport il direttore dell’Area Tecnica del Bologna Sartori ha spiegato: “Calafiori proveremo a tenerlo ma se arriveranno offerte importanti dovremo tenerle in considerazione. Non credo andrà alla Juventus, probabilmente andrà in un mercato diverso”. Su Zirkzee ha aggiunto: “Ha una clausola quindi al 99,9 % andrà via”.