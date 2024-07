Calciomercato Juve, Borussia freddo sull’offerta per Adeyemi

La Juve avrebbe messo nel mirino del proprio mercato, Adeyemi: la prima proposta sopraggiunta al Borussia non convincerebbe però quest'ultimo

La Juventus avrebbe provato ad affondare per Karim Adeyemi, ma l’operazione con il Borussia Dortmund sarebbe tutt’altro che finita. Questo è quanto si apprenderebbe dalla redazione di Sportmediaset sugli ultimi avvicendamenti che riguarderebbero il club bianconero e l’attaccante esterno in forza alla società tedesca. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe un accordo con il giocatore per il contratto, ma ancora non quello con chi ne detiene il cartellino.

Il Borussia Dortmund non fa sconti

La prima proposta della Juventus al Borussia Dortmund per Adeyemi si caratterizzerebbe per 35 milioni di euro, più 10 di bonus. Dal canto suo, il club tedesco continuerebbe a richiedere 50 milioni e non parrebbe intendere di venire a compromessi sulla cifra.