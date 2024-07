Mercato Juve, Giuntoli prepara il blitz per Adeyemi

Nuovi contatti in programma tra la Juve e gli agenti di Adeyemi: le ultime novità sulla trattativa per l'esterno tedesco

Dopo l’addio di Soulè e quella possibile di Chiesa la Juve continua a cercare esterni d’attacco. Il favorito in quel ruolo sembra essere Karim Adeyemi, giocatore tedesco del Borussia Dortmund: Giuntoli prepara il blitz.

Mercato Juve, avanti tutta per Adeyemi

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, sono previsti nuovi contatti tra la dirigenza bianconera e gli agenti del giocatore per definire gli ultimi dettagli del contratto: 3,5 milioni di euro a stagione più bonus per 5 anni. Una volta risolta la situazione con Adeyemi la Vecchia Signora andrà poi a trattare con il BVB, che sembra disposto a sacrificare il giocare per motivi di bilancio. I gialloneri, però, non faranno sconti: servirà un’offerta adeguata.