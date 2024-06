Calciomercato Juve, Barrenechea al bivio: lo vuole il Genoa

Il futuro alla Juve di Barrenechea sarebbe da decifrare: intanto il Genoa avrebbe manifestato l'idea di prelevarlo nel prossimo calciomercato

Dopo la positiva parentesi al Frosinone, Enzo Barrenechea si riunirà alla Juventus nel prossimo ritiro sotto la gestione verosimilmente del neo tecnico Thiago Motta. Difficilmente prima di allora sarà presa una decisione sul suo futuro. Infatti, il giovane centrocampista dei bianconeri farebbe parte di quella schiera di calciatori il cui ruolo in rosa sarebbe quantomeno messo in dubbio. Tutto potrebbe dipendere appunto dall’allenatore brasiliano, il quale valuterà il giocatore tra gli altri per decidere se egli sarebbe utile alla causa della Juve. Se così non fosse, potrebbe riaprirsi tra le altre la strada del prestito. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’ambizioso Genoa sarebbe interessato al giocatore e potrebbe prelevarlo nella prossima finestra di calciomercato. Sotto la guida di Alberto Gilardino, Barrenechea si inserirebbe in un progetto che mira a qualcosa di più di una lotta serrata per la salvezza.