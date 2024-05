Juve, Marchetti: “A Thiago Motta piacciono Soulè e Barrenechea”

Luca Marchetti ha ipotizzato i possibili progetti sulla rosa di Thiago Motta in caso l'allenatore dovesse eventualmente firmare per la Juve

Dagli studi di Sky Calcio Club, Luca Marchetti ha ipotizzato un futuro alla Juventus con Thiago Motta alla guida tecnica in chiave mercato. Ecco le sue parole: ''Calafiori? Se dovesse arrivare Motta è una grande opzione per giocare centrale e da sinistro ma a prescindere piace alla Juventus. La Juventus ha 30 milioni da investire più le cessioni. Chiesa è ad un bivio: o rinnova o lo vendi altrimenti va via a zero. Vlahovic aumenterà il suo ingaggio ma siccome uno dei obiettivi è abbassare il monte ingaggi una possibile offerta la Juve la prenderebbe in considerazione e Zirkzee a maggior ragione diventerebbe un obiettivo. Koopmeiners? È il giocatore che la Juventus prenderebbe per primo e su cui investirebbe e lo segue da tempo. Barrenechea e Soulè piacciono molto a Thiago Motta e saranno importanti le discussioni di mercato con il nuovo allenatore''