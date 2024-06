Calciomercato Juve, attesa per Rabiot: Milan in agguato

In questi giorni Rabiot sta valutando se rinnovare il suo contratto con la Juve, mentre il Milan penserebbe a lui per questo calciomercato

Così come un anno fa, sono giorni roventi per Adrien Rabiot e la Juventus. Il centrocampista francese in queste ore starebbe decidendo se proseguire la sua avventura in bianconero o accettare la corte di altri club. Rispetto al passato, questa volta non sarebbero le sirene inglesi ad ammaliare il giocatore, bensì il Milan. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la società rossonera sarebbe disposta a uno sforzo economico sull’ingaggio pur di accaparrarsi Rabiot. Infatti, si parlerebbe di un offerta di 7,5 milioni di euro, ovvero circa 2,5 milioni di più dei consueti parametri disposti generalmente dal club. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore: tutto potrebbe essere deciso prima dell’inizio degli Europei.