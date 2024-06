Juve, svolta in arrivo per Arthur? Pastorello: “Con Thiago Motta…”

L'arrivo di Thiago Motta alla Juve potrebbe essere una svolta per Arthur: il brasiliano vivrà una nuova vita in bianconero?

Dopo una buona stagione passata in prestito alla Fiorentina Arthur si prepara a tornare alla Juve. Rispetto alla scorsa annata, però, a Torino le cose sono completamente cambiate. Con l’addio di Allegri e l’arrivo di Thiago Motta, infatti, per il centrocampista brasiliano potrebbe esserci molto più spazio. Intervistato da Sky Sport il suo agente, Pastorello, ha detto: “C’è stato un grande cambio di approccio tattico alla Juve con l’avvicendamento Allegri-Motta, quindi vedremo: sicuramente è un giocatore che si avvicina di più alla tipologia di gioco di Thiago Motta, poi saranno valutazioni che faranno loro all’interno. Noi siamo sereni, ha fatto una grande stagione, nel momento in cui ci sarà da trovare una soluzione non credo ci sarà un problema”.