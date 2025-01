Juve, Losapio: “Araujo di livello superiore ai difensori in rosa”

Andrea Losapio ha parlato del difensore Ronald Araujo: per il giornalista, il calciatore alzerebbe di molto il livello del reparto alla Juve

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato del difensore del Barcellona, Ronald Araujo, presunto obiettivo della Juventus. Ecco cosa ha scritto: “Araujo alla Juventus sarebbe certamente una bella notizia. Per diversi motivi: l’uruguagio è di un livello probabilmente superiore ai centrali difensivi attualmente in rosa – escluso Bremer – e se riuscisse ad arrivare in prestito vorrebbe dire che i nodi non sono venuti al pettine. Perché effettivamente di perplessità, da una parte e dall’altra, ci sono. In compenso Araujo non ha giocato ieri nella gara contro l’Athletic Bilbao in semifinale di Supercoppa spagnola, con Eric Garcia subentrato al suo posto”.

Losapio: “Le perplessità sono le sue condizioni fisiche”

Il giornalista ha proseguito: “Potrebbe essere un buon segnale, ma anche il contrario. Perché vuol dire che forse il Barcellona non vuole rischiarlo in vista di una cessione, ma anche che non sia del tutto pronto a giocare gare ravvicinate. In ogni caso, il problema della Juve è quello di dovere valutare le condizioni fisiche del giocatore, per cui ci sono perplessità: una sola presenza in stagione, proprio a causa dei sei mesi di infortunio che, però, sono anche un’opportunità perché altrimenti i catalani non lo avrebbero mai prestato”.