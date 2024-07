Calciomercato Juve, Abraham nella lista degli attaccanti di Giuntoli

Tammy Abraham potrebbe essere un occasione per l'attacco della Juve: Cristiano Giuntoli valuterebbe il suo acquisto in questo calciomercato

Ristabilito definitivamente dalla rottura del legamento crociato di maggio dello scorso anno, Tammy Abraham è tornato pienamente a disposizione della Roma. Eppure, il futuro del calciatore inglese potrebbe essere lontano dalla capitale. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, l’attaccante sarebbe considerato cedibile per il club giallorosso e per lui starebbero prendendo informazioni diverse squadre. Una di queste sarebbe proprio la Juventus.

Sondaggio Juve per Abraham

Al momento, quella della Juventus per Abraham sarebbe poco più che una richiesta di informazioni. Le priorità del direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbero direzionate altrove vista e considerata l’abbondanza del reparto offensivo. In Italia, oltre alla Juve, avrebbe manifestato interesse per il giocatore anche il Milan, alla caccia di un attaccante dopo la partenza di Olivier Giroud. Al momento però anche i rossoneri sembrerebbero preferire altri profili, uno su tutti l’ex bianconero Alvaro Morata.