Calciomercato Juve, sondaggio del Venezia per Nicolussi Caviglia

Hans Nicolussi Caviglia potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato: il Venezia sarebbe interessato al centrocampista

Il neopromosso Venezia bussa alla Juventus a caccia di rinforzi che lo aiutino nell’obiettivo di tenersi stretta la Serie A. Nella scorsa stagione, è toccato a Marco Olivieri in prestito con opzione di riscatto (non scattato); questa volta potrebbe essere il turno di Tommaso Barbieri e di Hans Nicolussi Caviglia.

Il Venezia chiede Nicolussi Caviglia in prestito

Il profilo del centrocampista valdostano sarebbe considerato ideale per la rosa del Venezia. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, il direttore sportivo degli arancioneroverdi, Filippo Antonelli, avrebbe chiesto informazioni alla Juventus per lui. La valutazione del club bianconero sul cartellino del ragazzo si aggirerebbe attorno ai 10 milioni di euro: una cifra fuori budget per la società lagunare che proverà a convincere la Juve a cedere il ragazzo in prestito. In ogni caso, Nicolussi Caviglia rientrerebbe tra i possibili giocatori in uscita dalla rosa.