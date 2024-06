Juve, arriva l’esito dell’infortunio di Kostic: Europeo finito?

L'Europeo di Kostic potrebbe essere già finito: l'esterno della Juve ha rimediato una lesione parziale al legamento collaterale del ginocchio

Non arrivano notizie confortanti per Filip Kostic, centrocampista della Juventus impegnato in Germania agli Europei con la sua Serbia. Nella partita contro l’Inghilterra, persa dalla sua Nazionale per 1-0, il giocatore si è infortunato. L’esito del danno subito è stato stabilito in data odierna e parla di una lesione parziale al legamento collaterale del ginocchio. Nulla di troppo lungo o grave, ma che costano al giocatore almeno due settimane di stop. Dei tempi che comprometterebbero il suo destino nella competizione. Kostic salterà con certezza gli impegni della Serbia con Slovenia e Danimarca. Solo nel caso la sua Nazionale riuscisse ad avanzare alla fase finale allora per lui rimarrebbe ancora qualche chance di tornare a disposizione del commissario tecnico Stojkovic.