Bonanni sulla Juventus: “Se prende anche Todibo…”

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole sul calciomercato dei bianconeri, parlando anche del possibile affare Todibo, calciatore che andrebbe a rinforzare il pacchetto difensivo della Vecchia Signora, orfano del probabile addio di Rugani e di Alex Sandro, dopo la scadenza del contratto: “Se prende il difensore come ha già preso Thuram, la Juve porta a casa due giocatori che in tanti volevano. Forse continuerebbe a mancare qualcosa in fase difensiva, ma se arrivassero anche Cancelo e Koopmeiners che rinforzerebbe un centrocampo già migliorato moltissimo, i bianconeri potrebbero cominciare anche a pensare in grande”.