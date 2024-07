La Juve e Di Lorenzo avevano già trovato un accordo per il trasferimento: la rivelazione di Michele Criscitiello

Di Lorenzo sembrava destinato a lasciare il Napoli e trasferirsi alla Juve. Una frattura irrecuperabile che invece gli azzurri sono riusciti a sanare.

Calciomercato Juve, la rivelazione su Di Lorenzo

Intervenuto su Sportitalia Michele Criscitiello ha rivelato un interessante retroscena: “Vi hanno raccontato che tra Di Lorenzo e il Napoli è stato tutto risolto, ma non vi vogliono dire tutta la verità. Il terzino aveva trovato un accordo con la Juventus per una cifra di quattro milioni di euro per i prossimi quattro anni. A De Laurentiis tutto questo costerà 800mila euro. Il calciatore aveva rinnovato col Napoli alla cifra di 3.2 milioni di euro, ma il patron è stato costretto ad arrivare a 4 milioni per pareggiare l’offerta dei bianconeri“.