Criscitiello: “La Juventus è tornata a fare la Juventus”

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “L’Inter è la favorita ma la Juve è tornata a fare la Juventus e il Napoli non ha commesso gli errori di un anno fa. Oggi queste due rivali non possono e non devono essere sottovalutate. Inzaghi è un grande allenatore e conosce tutte queste dinamiche. La Juventus è sulla strada giusta. Giuntoli è in questo momento il miglior Direttore Sportivo italiano. Marotta? Vi fermo: non è direttore sportivo ma Presidente e prima era comunque un Direttore Generale non sportivo. Un mago negli affari e nella gestione ma il DS è Ausilio. La Juve ha trovato le figure giuste per ripartire. Peccato solo aver buttato via un anno. Thiago Motta ha le idee chiare e un carattere che all’esterno non traspariva del tutto. Grande personalità e idee innovative. Se quest’anno la Juventus non sarà da scudetto sicuramente sta gettando le basi per la rinascita e la ricostruzione”.