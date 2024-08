Calciomercato, Cilli: “Juve avanti all’Atalanta per Gonzalez”

Cilli ha parlato dell'obiettivo di calciomercato della Juventus, Gonzalez: per il giornalista, i bianconeri sarebbero in pole sull'Atalanta

Dagli studi di Sky Sport, Luca Cilli ha parlato dell’obiettivo di calciomercato della Juventus, Nico Gonzalez. Ecco le sue parole: “La Juventus ha bisogno di almeno un altro paio di innesti, su quelli sta puntando il direttore sportivo cristiano Giuntoli. L’altra priorità è rappresentata da l’esterno offensivo e c’è sempre questa situazione legata a Nico Gonzalez della Fiorentina. Subito dopo la partita contro Como può essere l’occasione giusta anche per iniziare a dialogare con la Fiorentina, soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare in via libera per procedere al trasferimento da parte del presidente Rocco Commisso. Anche perché la Fiorentina ha già preso il sostituto che Albert Gudmundsson, è stato ufficializzato. Ieri non ha giocato a Parma l’esordio in campionato perché ancora non era in condizione, poi sarà aggregato successivamente, però, il sostituto in casa c’è e a questo punto Nico potrebbe partire”.

Juventus in pole su Nico Gonzalez

Il giornalista ha proseguito: “Lui ha già lasciato intendere che comunque vuole andare a giocare in un’altra squadra. La preferenza, in questo momento, se dovessimo fare una personalissima lista delle scelte dell’argentino la avrebbe la Juventus al primo posto, a scendere l’Atalanta. Perché comunque l’Atalanta c’è sempre. Ecco perché la Juve magari vuole provare a costruirsi questo vantaggio anche con la Fiorentina, cioè trovando un accordo con la Fiorentina. Quindi è una Juventus che da qui alle prossime ore deve affrontare la partita con il Como e deve partire bene, però subito dopo ci sono due situazioni imminenti da approfondire per Koopmeiners, con l’Atalanta e con Fiorentina per Nico Gonzalez con dei contatti previsti per entrambi”.