Juve-Morata, Giuntoli lavora allo scambio: occhio a Milan e Roma

Alvaro Morata potrebbe davvero tornare alla Juve: Giuntoli lavora allo scambio con l'Atletico Madrid ma occhio a Roma e Milan

Le parole di Alvaro Morata su un suo possibile addio all’Atletico Madrid hanno fatto sognare i tifosi della Juve. L’attaccante spagnolo è da sempre uno dei preferiti dalla tifoseria bianconera, che non vedrebbe l’ora di rivederlo a Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport Giuntoli sta quindi lavorando a uno scambio con i colchoneros: Morata per Kean. L’attaccante italiano, infatti, già lo scorso inverno era stato a un passo dal trasferimento in Spagna, affare poi saltato all’ultimo per alcuni problemi fisici. Occhio però alla concorrenza di altre due squadre di Serie A: anche Roma e Milan hanno messo nel mirino lo spagnolo. Nel frattempo Chiesa ha elogiato Morata: “Purtroppo non ci sentiamo più ma quando abbiamo giocato insieme alla Juve ci trovavamo bene insieme. Lui è una grandissima persona e un top player“.