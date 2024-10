Mercato Juve, nuovo nome per l'attacco: occhi su Beto - JuveNews.eu

La Juve sta cercando rinforzi per l'attacco e sta pensando a Beto: può essere lui il vice di Vlahovic. Le ultime novità

Di tutta la rosa della Juve c’è un solo giocatore che è praticamente insostituibile: Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è infatti l’unico riferimento offensivo della squadra di Thiago Motta visto che Milik è ancora infortunato e i tempi di recupero non fanno che allungarsi. Ecco quindi che il classe 2000 non ha un’alternativa reale, motivo per cui Giuntoli sta seguendo con grande attenzione diversi nomi. Tra questi nelle ultime ore ha cominciato a farsi largo quello di Beto, ex Udinese ora all’Everton.

Mercato Juve, piace Beto per l’attacco

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Giuntoli avrebbe messo gli occhi su Beto, da tempo suo pupillo. L’attuale Football Director della Juve lo segue infatti sin dai tempi del Napoli e ora starebbe pensando proprio a lui per rinforzare l’attacco bianconero. Il portoghese è un attaccante fisico, dotato di un buon fiuto per il gol ma di una tecnica non impeccabile. Il classe 1998 fin qui ha collezionato appena 4 presenze in Premier League in questa stagione, di cui nessuna da titolare. Per questo l’Everton potrebbe accettare di farlo trasferire in prestito nella prossima finestra di mercato invernale. La Vecchia Signora non è però l’unica squadra interessata al suo cartellino: sulle sue tracce c’è infatti anche la Roma.