Bezzi: “Ipotesi scambio Chiesa-Kvara tra Juve e Napoli”

Gianni Bezzi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio sul calciomercato dei bianconeri, parlando anche dell’ipotesi, ad ora remota, di uno scambio tra Juventus e Napoli, con protagonisti Chiesa e Kvara, entrambi in odore di addio: “La Roma lo vorrebbe, ma per poterlo trattare dovrà necessariamente cedere qualcuno, penso a profili come quello di Abraham. Anche l’ipotesi Napoli mi sembra plausibile, magari in uno scambio con Kvaratskhelia che accontenterebbe entrambe le società ed anche i giocatori, visto che il georgiano vuole giocare la Champions e l’ex Fiorentina mi dicono che sia desideroso di lasciare Torino”.