Capello: "La Juve deve proteggere Yildiz. Su Motta..."

Fabio Capello, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Kenan Yildiz.

Fabio Capello, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Se dovessi scegliere oggi chi allenare tra Roma e Juve? Dico Juventus. Mi intriga, mi piacciono le sfide. La Roma è in viaggio, Ranieri ha già vinto la sua. Tudor invece è in piena fase di ripartenza, come il figurativo nell’arte contemporanea. Una scelta che richiama il DNA bianconero. Yildiz è un Kandinsky. Quei quadri te li tieni stretti, perché il loro valore cresce col tempo. La Juve farebbe bene a proteggerlo. Farei attenzione a Vlahovic: può essere l’uomo decisivo. Lui o Koopmeiners, che prima o poi deve tornare quello vero. Alla Roma? Punto su Svilar.”

Su Tudor

"Igor da giocatore forse non l'ho capito abbastanza: avevo davanti Cannavaro e Thuram. Era serio, professionale… e sapeva che lasciare il campo senza permesso, con me, sarebbe costato caro. Anche in termini economici. Thiago Motta? Chiedeva troppo il compitino. E alla fine, la squadra si è smarrita. La Juve ha ancora margini di crescita, per questo… una pizza la punterei sulla Champions".