Juve, Garlando: “Chiesa in Nazionale ha riacceso la luce”

Garlando ha parlato della prova di Chiesa con la Nazionale: per il giornalista ora il calciatore giocherebbe meglio che con la Juventus

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando è ritornato sulla prestazione di Federico Chiesa, attaccante della Juventus, in Italia-Albania. Per il giornalista, il rendimento in Nazionale del giocatore sarebbe ben diverso da quello visto nella maggior parte della stagione con la maglia bianconera. Ecco le sue parole: “Non è un caso che Chiesa, al debutto, abbia ritirato subito il premio Uefa di migliore in campo: Spalletti gli ha acceso una luce tattica che alla Juve non aveva. Nella contabilità attiva di Dortmund, oltre al gioco e Chiesa, anche il vero migliore in campo, un mostruoso Barella, un Matthaus 2.0, per potenza, raggio d’azione, polifunzionalità e qualità di giocate”.