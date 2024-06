Balzarini: “La Juventus e Berardi sono molto vicini”

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Domenico Berardi.

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole sul calciomercato dei bianconeri e sul futuro di Berardi: “Che piaccia o no, la Juventus e Domenico Berardi sono molto, molto vicini. Il calciatore ha detto di sì ai bianconeri dopo una serie di no rifilati alla vecchia signora: l’attaccante infatti non si era sentito pronto nel passato ad accettare l’offerta dei piemontesi, preferendo la permanenza in quella che era diventata la sua comfort zone, il Sassuolo. Poi però il giocatore è cresciuto e gli è venuta la voglia di confrontarsi con realtà più ambizione di quella degli emiliani”.