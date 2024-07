Mercato Juve / Colpo di scena improvviso! Adeyemi e Koopmeiners…

Nuovi aggiornamenti riguardanti il calciomercato della Juventus e quello che potrebbe succedere da qui a breve

Juventus al lavoro, alla grandissima, in sede di calciomercato. Per fare il punto della situazione TMW Radio ha chiamato in causa il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti. Il quale ha dato degli aggiornamenti significativi rispetto a quello che sta succedendo sul doppio fronte Koopmeiners-Adeyemi. E allora, andiamo a vedere quelle che sono le sue parole in merito con sviluppi abbastanza pesanti.

Koopmeiners-Adeyemi: le ultime sul calciomercato della Juventus

Le parole di Luca Marchetti: “Prima di puntare forte su Adeyemi la Juventus vuole chiudere nei prossimi giorni per Todibo. Poi, come detto, si concentrerà su Adeyemi. L’accordo con il giocatore c’è già ma attualmente manca quello con il Borussia e non sarà tutto così semplice e breve. La richiesta è di 40 milioni di euro, che non è quello che la Juventus vorrebbe mettere sul tavolo. Ma – di sicuro – la trattativa inizia ad esserci. Possiamo comunque dire che il giocatore è convinto del progetto Juventino“. Come Koopmeiners, su cui arrivano novità pesantissime. Si perché secondo Marchetti: “Si sta allontanando. La forza con cui l’Atalanta lo difende, lo allontana dalla Juventus. Il giocatore avrà sicuramente voglia di arrivare in bianconero, ma la società non vuole darlo via. Per le dinamiche che si sono create, come detto, Koopmeiners attualmente si sta allontanando dalla possibilità di diventare bianconero. Serve un’offerta che possa scardinare quello che l’AD dell’Atalanta ha detto. Serve un’offerta superiore ai 60 milioni di euro. E quindi, la vedo difficile. Magari la Juventus cambierà obiettivo a centrocampo…“. Si vedrà. Nel frattempo, comunque, Giuntoli si starebbe muovendo per qualcosa di davvero clamoroso <<<