News Juve – Notizia improvvisa, decisione presa: lo salutano subito

La Juventus sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua storia, soprattutto extra campo. L'attesa per quella che sarà la decisione dei giudici sui vari filoni processuali è spasmodica. L'accusa di falso in bilancio legata alla manovra sugli stipendi potrebbe addirittura portare ad una retrocessione in Serie B del club piemontese. A dire il vero, a Torino sono abbastanza tranquilli in merito e anzi, rilanciano sostenendo che la penalizzazione attuale di 15 punti potrebbe essere addirittura annullata.