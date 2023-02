News Juve – Elkann cambia ancora: il piano Champions e lo strappo con Pogba

Quando in estate i tifosi bianconeri si erano visti arrivare alla Continassa calciatori del calibro di Pogba, Bremer e Di Maria, si immaginavano una stagione completamente diversa da quella che stanno vivendo. Si parlava apertamente di scudetto e di grandi ambizioni. Poi purtroppo abbiamo visto cosa è successo sia in campo che fuori dal terreno di gioco. Le dimissioni in blocco del Cda, le inibizioni per diversi dirigenti della Juventus. Insomma, John Elkann si è ritrovato a dover ricostruire l'assetto dirigenziale.