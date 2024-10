Vlahovic-Juventus, addio a fine anno? Annuncio improvviso | Mercato

Dusan Vlahovic lavora per conquistare la Juve in maniera definitiva. Ma alla fine di questa stagione, potrebbero esserci delle sorprese

La Juventus continua a lavorare con un netto sguardo sul futuro. Giuntoli in questo senso non sembra avere grossi dubbi. Anzi, a dire la verità tra le varie questioni da risolvere la maggior parte riguardano proprio gli aspetti legati al calciomercato dei bianconeri. Il dirigente Juventino sembra avere un’agenda ricolma d’impegni e questo dà l’idea di quelle che saranno le prossime mosse in casa della Vecchia Signora. Non ci sono troppi dubbi rispetto al fatto che qualcosa di grosso accadrà già nel mese di gennaio ma quello su cui si lavorerà più di tutto, vede al centro del palcoscenico Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, grosse novità su Dusan

Stiamo parlando di un calciatore che sta dimostrando ancora una volta tutto il suo valore ma su cui la Juventus dovrà mettere ordine rispetto al rinnovo di contratto. Che scadrà nel 2026. E che pesa moltissimo sulle casse del club. L’idea sarebbe quella di prolungarlo, per spalmarlo allegerendo così il peso annuale. Ma qui, potrebbe succedere il terremoto.

Il giocatore secondo quanto ci risulta non vorrebbe scendere in alcun caso sotto i 10 milioni di euro a stagione. Una somma che comunque per la Juventus potrebbe essere complicata e complessa da affrontare. E da sostenere. Ecco la ragione per cui in queste ore si sta facendo largo – seriamente – la possibilità di un addio del calciatore. Verso l'Atletico Madrid, ad esempio. Che avrebbe mostrato serio interesse. Un annuncio questo delle ultime ore che potrebbe stravolgere le carte in tavola.