Calciomercato Juventus, attenzione: colpo di scena in arrivo?
La Juventus avrebbe messo gli occhi su Marco Carnesecchi per rinforzare la porta nella prossima stagione
La Juventus avrebbe messo gli occhi su Marco Carnesecchi per rinforzare la porta nella prossima stagione
La Juventus avrebbe in mente la prima cessione da portare a termine a gennaio
Roberto De Zerbi lo ha trasformato in un elemento imprescindibile nel suo scacchiere, uno di quelli che non togli mai se vuoi dare un senso alla partita.
Nuovi aggiornamenti relativi al calciomercato della Juventus e a quello che potrebbe succedere da qui a breve in casa bianconera
Giuntoli sta lavorando in sede di calciomercato per capire come muoversi. In entrata, potrebbe succedere qualcosa di grosso
Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della situazione di Sancho.
E' fatta per il centravanti polacco, ma il mercato della Vecchia Signora non è ancora chiuso: Paredes, ma non solo
Le strade di Barcellona e Juventus potrebbero intrecciarsi non solo in merito a Depay, ma anche riguardo ad un altro campione
La sessione estiva si avvia verso le battute finali, la Juve prepara diversi colpi importanti: fra questi uno importantissimo
Mercato Juve, scatta l'allarme rosso: ecco cosa potrebbe succedere ora - GUARDA IL SERVIZIO
Mercato Juve: bianconeri in corsa per fenomeno che ha stregato mezza Europa - GUARDA IL SERVIZIO