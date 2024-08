Ten Hag su Sancho: “Spero resti con noi e siamo contenti di lui”

Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della situazione di Sancho.

Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha detto la sua su Sancho, calciatore nel mirino della Juve. Ecco le sue parole: “È un giocatore della nostra squadra e siamo contenti di lui. Abbiamo bisogno di una buona squadra, abbiamo bisogno di profondità nella rosa perché dobbiamo giocare molte partite fino a gennaio, con il nuovo formato delle Coppe europee. Dopo la pausa giocheremo ogni tre giorni, quindi abbiamo assolutamente bisogno di opzioni”. Ten Hag ha poi espresso sentimenti contrastanti sulla partenza di Scott McTominay: “Sono molto contento per lui, ma avrei preferito non perderlo perché è stato molto importante per la nostra squadra ed è stato al Manchester United per oltre 22 anni. Ma sfortunatamente queste sono le regole. Bisogna vendere per rientrare nei parametri imposti dalla Premier e ovviamente i giocatori cresciuti in casa, i giocatori dell’Academy, hanno più valore”.