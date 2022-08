Mercato Juve / Altro che Depay, si pensa ad un altro affare col Barca

Depay mollato e tutto su Milik? Sembrerebbe essere questo il trend intrapreso dalla Juventus, ma potrebbero ancora esserci sorprese. In questa settimana la dirigenza bianconera si gioca il futuro in questa prima parte di stagione. Fra poco inizierà anche la Champions e ci sarà bisogno di una rosa completa e di grandissima qualità. Sicuramente la fortuna non sta sorridendo alla Vecchia Signora, visti i tanti infortuni occorsi in rapida successione. Ma i tifosi pretendono un cambio di marcia. In campo e nella campagna acquisti.