Calciomercato Juventus / Scelto il colpo scudetto, nuova offerta per…

La Juventus è giunta ad un momento cruciale del proprio mercato. Nel breve periodo andranno prese decisioni importanti, in alcuni casi anche coraggiose, in altri dispendiose. Se l'obiettivo è quello di tornare la squadra da battere in Italia e non solo, servirà un ultimo sforzo nei prossimi giorni.

La dirigenza bianconera non si tira indietro. Paredes e Depay sarebbe colpi da grandissima squadra, ma potrebbero non bastare per provare a vincere tutto. Cherubini e Arrivabene starebbero studiano un assalto in extremis ad un calciatore che possa spostare gli equilibri in attacco. Nella consueta raffica bianconera vi raccontiamo tutto ciò che bolle in pentola in casa Juventus. Iniziamo subito con la prima news di mercato<<<