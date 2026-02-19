Calciomercato Juventus, attenzione: colpo di scena in arrivo?

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Marco Carnesecchi per rinforzare la porta nella prossima stagione

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Marco Carnesecchi per rinforzare la porta nella prossima stagione. Il portiere dell’Atalanta, classe 2000 e ormai punto fermo della nazionale di Spalletti, sarebbe in cima alla lista dei desideri bianconeri. Stando a quello che rimbalza da “Radio Radio”, i bergamaschi non farebbero muri davanti a una sua eventuale cessione, ma per lasciar partire il ragazzo vorrebbero una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni. L’affare, però, potrebbe non essere soltanto cash: la Juve avrebbe in rosa qualche profilo che stuzzica e non poco la dirigenza nerazzurra, e non è escluso che si finisca per imbastire una trattativa con una o più contropartite tecniche per abbassare la parte economica dell’operazione.