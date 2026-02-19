La Juventus avrebbe messo gli occhi su Marco Carnesecchi per rinforzare la porta nella prossima stagione. Il portiere dell’Atalanta, classe 2000 e ormai punto fermo della nazionale di Spalletti, sarebbe in cima alla lista dei desideri bianconeri. Stando a quello che rimbalza da “Radio Radio”, i bergamaschi non farebbero muri davanti a una sua eventuale cessione, ma per lasciar partire il ragazzo vorrebbero una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni. L’affare, però, potrebbe non essere soltanto cash: la Juve avrebbe in rosa qualche profilo che stuzzica e non poco la dirigenza nerazzurra, e non è escluso che si finisca per imbastire una trattativa con una o più contropartite tecniche per abbassare la parte economica dell’operazione.
Calciomercato Juventus, attenzione: colpo di scena in arrivo?
Stefania Palminteri – 19 Febbraio, 20:04
