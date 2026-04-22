Un bomber da 20 gol per fare il salto

La Juventus ha messo nel mirino un centravanti di livello assoluto e tra i profili più seguiti c’è quello di Robert Lewandowski. Alla Continassa la linea è chiara: per tornare a competere per lo Scudetto serve un finalizzatore puro, capace di trasformare in reti la grande mole di gioco prodotta dalla squadra di Luciano Spalletti. Non un semplice attaccante, ma una garanzia da almeno 20 gol stagionali. Il polacco, per continuità e curriculum, risponde perfettamente a questo identikit e rappresenterebbe un innesto in grado di incidere fin da subito sugli equilibri offensivi bianconeri.

Rinnovo in stallo e agente al lavoro

Il contratto con il Barcellona è il nodo centrale. Il rinnovo non decolla, soprattutto per motivi economici, e questo ha spinto il suo agente, Pini Zahavi, a sondare il mercato per trovare la soluzione migliore per il suo cliente. La Juventus osserva con grande attenzione, sapendo che l’estate potrebbe aprire spiragli interessanti. Già a gennaio Spalletti aveva chiesto un centravanti, ma le piste che portavano ai vari Icardi, Mateta e En-Nesyri non si sono concretizzate. Ora la priorità è diventata assoluta, anche considerando che la situazione di Vlahovic potrebbe portare a un cambiamento importante nel reparto offensivo.

Concorrenza e fascino della Serie A

Anche il Milan si è informato, ma a Torino la convinzione appare maggiore. Per Lewandowski la Serie A rappresenterebbe una sfida affascinante nella fase finale della carriera. Per la Juventus l’età passa in secondo piano rispetto all’impatto immediato che il polacco garantirebbe, sia in campo sia nello spogliatolo. Occhio però anche all'inserimento di altre squadre forti economicamente. In mattinata si è registrato l'interesse del Chelsea, mentre continuano ad arrivare proposte dall'Arabia e dall'MLS, che lo coprirebbero d'oro. Sullo sfondo restano le offerte altrettanto forti dei club turchi.

Le alternative restano sul tavolo

Nonostante l’attenzione su Lewandowski, la dirigenza bianconera mantiene vive anche altre piste. Il nome di Randal Kolo Muani resta molto apprezzato, così come quello di Joshua Zirkzee, che potrebbe lasciare il Manchester United per tornare in Italia. Più complicata, invece, la strada che porta a Darwin Núñez, soprattutto per via dell’ingaggio fuori portata. La Juventus valuta ogni scenario, ma la sensazione è che il profilo del polacco rappresenti oggi la soluzione più intrigante per alzare immediatamente l’asticella. Un’operazione che avrebbe il sapore del grande colpo estivo e che potrebbe cambiare radicalmente le ambizioni della squadra nella prossima stagione.