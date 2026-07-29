Juventus, Frattesi torna nei pensieri bianconeri: il nodo è la formula

Davide Frattesi continua a essere un nome che piace alla Juventus. Non è una novità assoluta: il centrocampista era stato seguito già quando giocava nel Sassuolo e, nonostante il successivo trasferimento all’Inter, alla Continassa non lo hanno mai perso completamente di vista.

Pure Frattesi avrebbe le idee molto chiare

Anche il giocatore, a quanto filtra, vedrebbe di buon occhio un’eventuale esperienza a Torino. Il gradimento per il progetto juventino ci sarebbe, dunque, ma da solo non basta per immaginare una trattativa semplice. Il vero problema è economico.

L’Inter valuta Frattesi una cifra importante e difficilmente accetterebbe di cederlo a condizioni particolarmente favorevoli, soprattutto a una concorrente diretta. La Juventus, invece, in questa fase non sembra nelle condizioni di affrontare un acquisto immediato alle cifre richieste dai nerazzurri.

Ecco l'ipotesi che sta circolando

Per questo l’ipotesi sulla quale potrebbero ragionare i bianconeri è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. Una formula che permetterebbe alla Juve di rinviare il pagamento più consistente, verificando nel frattempo l’inserimento del centrocampista e il suo rendimento durante la stagione.

Bisognerà però capire cosa ne pensa l’Inter. Il club nerazzurro potrebbe preferire una cessione definitiva oppure chiedere garanzie diverse, come un obbligo di riscatto. E c’è anche un altro aspetto da considerare: lasciare partire Frattesi verso Torino significherebbe consegnare un giocatore ancora nel pieno della carriera a una delle principali rivali.

Sul piano tecnico, invece, il profilo convince. Frattesi porta corsa, inserimenti e gol, caratteristiche che oggi mancano in parte al centrocampo juventino. Conosce già bene la Serie A e non avrebbe bisogno di lunghi tempi di adattamento. Anche per questo viene considerato un calciatore adatto alle idee di Luciano Spalletti.

Per ora si resta nel campo delle valutazioni. La Juventus è interessata, ma non farà operazioni fuori portata. Perché il discorso possa davvero prendere forma servirà un’apertura dell’Inter, soprattutto sulla formula.