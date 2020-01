Calciomercato Juventus, sta circolando una notizia terribile: i tifosi tremano

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Nei giorni scorsi si è sparsa una notizia di calciomercato che ha – senza ombra di dubbio – spaventato la Juventus e i suoi tifosi. Stiamo parlando dell’indiscrezione, lanciata da Panorama, secondo cui anche Beppe Marotta starebbe facendo veramente sul serio per Paul Pogba. Sì, proprio per il Polpo, che rimane ovviamente uno dei più grandi sogni di calciomercato della Juventus. La notizia si è comprensibilmente sparsa a macchia d’olio, ma a far tremare i bianconeri sono soprattutto le conferme che sono arrivate nelle ore successive, che hanno fatto passare la voce da semplice suggestione a concreta pista di mercato per i nerazzurri. La prima conferma è arrivata direttamente dall’Inghilterra, dove il Daily Mirror non solo ha confermato la veridicità della possibile trattativa, ma ha anche aggiunto che sia il Manchester United che lo stesso Pogba sarebbero pronti a dire di sì all’offerta del club di Suning. I Red Devils proporrebbero infatti uno scambio con Lautaro Martinez, mentre il centrocampista sarebbe intrigato dall’ipotesi di tornare a lavorare con Antonio Conte. E non è ancora tutto. Le ultime notizie infatti coinvolgono anche Raiola, agente di Pogba, che potrebbe favorire questa trattativa, visto che è rimasto in ottimi rapporti sia con Marotta che con Conte. Tanto che il super manager vorrebbe approfondire i discorsi con i nerazzurri in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, quando con ogni probabilità il francese lascerà i Red Devils. Dal canto suo, anche lo United ha rapporti di mercato molto buoni con la società milanese dopo gli affari Lukaku e Sanchez della scorsa estate e potrebbe prendere anche in considerazione l’idea di cedere Pogba ai nerazzurri anche senza inserire nell’affare Martinez, accettando un’offerta da 80/90 milioni cash. Solo soldi, ma tanti soldi: un affare in stile Lukaku insomma. Anche la Juve ovviamente rimane in fortissimo pressing per il classe ’93 (che – almeno da quanto ci risulta – preferirebbe di gran lunga tornare a Torino), ma il prepotente inserimento di Marotta fa tremare Fabio Paratici. E, ovviamente, anche tutti i tifosi bianconeri che sognano di rivedere il polpo con la maglia bianconera: vederlo invece con quella nerazzurra sarebbe un durissimo colpo, una notizia a dir poco terribile. Staremo a vedere come si evolverà la faccenda ma, tornando invece all’attualità e al mercato di gennaio, attenzione a quello che potrebbe succedere a breve in entrata, con la Juventus che in queste ore sarebbe letteralmente scatenata. A sorpresa, Paratici avrebbe preso infatti una clamorosa decisione: dopo Kulusevski, in arrivo altri tre colpi subito! >>>VAI ALLA NOTIZIA